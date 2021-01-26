شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال التشغيل للمركز التكنولوجى بمدينة كفر شكر، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر وأعضاء مجلس النواب.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يعمل المركز التكنولوجى على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكد «الهجان»، أنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل وذلك تسهيلا على المواطنين في قضاء مصالحهم.

جدير بالذكر أنه يوجد مراكز تكنولوجية تم انشاءها بالفعل وتحديثها وهى مراكز بنها وطوخ واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر، بالإضافة إلى أن هناك مراكز قاربت على الإنتهاء والافتتاح بقليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص، كما أنه جاري الإنتهاء من إجراءات إنشاء مركز تكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.