شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ المستشفى الجامعي في سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ المستشفى التعليمى الجامعى بمدينة سوهاج الجديدة، على مساحة 8.5 فدان بسعة 200 سرير، و7656 وحدة إسكان اجتماعى، خلال 2020، مشيرًا إلى أنه تم وجار تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى، منها مستشفى الأورمان بمساحة 6.6 فدان، سعة 263 سريرًا بمركز المدينة الرئيسى.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم تنفيذ 4 وحدات صحية، تم استلام وتشغيل وحدة منها، وجار تخصيص أخرى، ونقطة إسعاف تم تشغيلها، كما تم تسليم المركز الصحى الحضرى للجهة والمطافى.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخدمات التجارية لتوفير فرص العمل، فقد شملت تنفيذ مول 3 محال «سوقين»، و5 مولات تجارية إدارية ومولات تجارية «سوقين»، بجانب تخصيص 5 قطع أراضٍ بالأحياء المختلفة بالمدينة لصالح المستثمرين لإقامة مولات خاصة بمساحات تتراوح بين 1000 متر مربع و24000 متر مربع، وجار تخصيص 48 قطعة أرض بالأحياء المختلفة بالمدينة لصالح المستثمرين لإقامة مولات خاصة، بإجمالى استثمارات 360 مليون جنيه، بجانب الخدمات الرياضية، والتى تشمل تنفيذ 5 ملاعب ثلاثية، وتخصيص 6 نواد اجتماعية، بمساحة 55.5 فدان لصالح هيئات ونقابات وشركات، والخدمات الاجتماعية، وتشمل تخصيص مساحة 1800 متر مربع لتنفيذ حضانتين، بجانب تنفيذ 8 حضانات بتكلفة 13 مليون جنيه، ونادى طفل، و4 حدائق بمساحة 34 فدانًا، وسوق الجملة بمساحة 43 فدانًا.