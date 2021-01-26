شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يترأس اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بصفته (المدير التنفيذى للمجلس) وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المديرية بالإضافة إلى قيادات المديرية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، ناقش الاجتماع استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في حال تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم ومناقشة خطة تفعيل التنمية المهنية للعاملين بتعليم أسوان سواء مديرين ووكلاء مدارس أو معلمين، ثم تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي.

واستعرض مدير كل إدارة تعليمية مشكلات المدارس في نطاق ادارته سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد أو الإنشاء أو التوسعة وكذلك المشكلات المتعلقة بصيانة الملاعب الرياضية داخل المدارس.

وخلال مناقشة حساب الأنشطة، قرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة لرصد كافة المبالغ المالية المخصصة لأنشطة مجلس الأمناء على مستوى المديرية، على أن تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائى إليه مباشرة.