الخليج 365: امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تأكيد الحكومة على أن الامتحانات للفصل الدراسى الأول ستكون بعد الاجازة بعنوان:" امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام.. طارق شوقى يؤكد: لازم نقيم الطلاب عن مناهج التيرم.. والدراسة ستعود 21 فبراير المقبل".

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