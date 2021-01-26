شكرا لقرائتكم خبر عن أول طبيب يحصل على لقاح كورونا ببنى سويف: أشعر بالفخر لاهتمام الدولة بالأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 لقاء مع الدكتور محمد يحيى مدير مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف والذى يعد أول طبيب يحصل على لقاح كورونا ببنى سويف.

وقال الدكتور محمد يحيى إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لاهتمام الدولة المصرية بالأطقم الطبية التى تخدم فى مستشفيات العزل.

وأكد أنه وافق على الحصول على اللقاح عن اقتناع، مشيرا إلى أن أى تطعيم جديد يكون له رهبة، مؤكدا أن الجرعة الثانية الخاصة به متوافرة داخل المحافظة.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم تطعيم أول عنصر من الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحى مدير المستشفى د.محمد يحيى، وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من المختصين من الطب الوقائي.