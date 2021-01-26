شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 6602 إرهابي و8 جماعات متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجهات المختصة بإدراج الكيانات والعناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب والإرهابيين، لمنع وتجفيف منابع تمويل الارهاب، عن ارتفاع عدد العناصر المدرجة على قائمة الإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، إلى 6602 عنصرا بعد أن كان عددهم فى أخر تحديث ديسمبر 2020 نحو 6542 عنصر.

وجاءت تحديث قوائم الإرهاب والإرهابيين وفقا لصدور 35 حكما خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 24 يناير الجاري، وبلغ إجمالى الكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية تطبيقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 نحو 8 كيانات هى جماعة الإخوان، وجماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان ، وحركتي حسم ولواء الثورة الاخوانيتين، والجماعة الإسلامية، وجماعة ولاية سيناء، والجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح، والجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على، وجماعة أنصار بيت المقدس.

فيما بلغ عدد الإرهابيين المدرجين فى هذه الأحكام 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين.

وتضمنت القضايا المحدثة يوم 24 يناير الجارى 5 قضايا وهى:

عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادى أبو سعد أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح عبدالهادى السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم إبراهيم منير أحمد مصطفى هانئ هاشم يوسف الديب حسين يوسف محمد محمود محمد سيد محمد على سودان ضياء أحمد محمد المغازى مها سالم محمد عزام لطفى السيد محمد على محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار عمرو أحمد فهمى خطاب عمرو محمد ربيع محمد الحلو معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوى أدهم قدرى مطاوع حسين

القضية 440 لسنة 2018 المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021 وتضم :

حسن عزالدين يوسف هلال مالك كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل فارس السيد محمد عبدالجواد فاتن أحمد إسماعيل محمد

قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين المنشور في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021 ويضم:

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى السعودى مدحت محمد حسن محمد ناجى فرج عبدالصمد فرج حمزة حسن عزالدين مالك

القضية 598 لسنة 2017 المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021 وتضم:

جعفر إبراهيم خليل عمر محمد صباح السيد حفناوى- شهرته: حمص عمر فؤاد أحمد عمر- شهرته: عمرو الصعيدى خالد عمر السيد أحمد خطاب على عبدالرؤوف على عبدالله تامر حسنى عبدالحميد دسوقى محمد حلمى على أحمد الشيمى معوض صلاح معوض إبراهيم أحمد محمد حمزة رشوان سيد كامل حداد على مصطفى ثروت محفوظ محمد الشريف محمد عبدالرازق عبدالحافظ إسماعيل حسين عبدالرازق عبدالحافظ إسماعيل محمود عبدالله محمد عبدالله أحمد شريف أحمد ليثى الشافعى رفعت طلعت تامر عبدالجابر محمد وجيه عيد طمان عبدالرحمن محمد حسن دابى عبدالرحمن محمد السيد مصطفى إيهاب محمد عبدالمجيد طايل محمد نورالدين أحمد محمود

قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين المنشور في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021 ويضم:

القضية 250 لسنة 2014 المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (19) تابع (أ) بتاريخ 24 يناير 2021 وتضم: