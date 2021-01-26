شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إحالة بيان وزير الطيران للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية في الفترة المقبلة، ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد.

غدا الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحا، للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة فى الفترة الماضية.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.