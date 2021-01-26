شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن عدة مناطق بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مناطق (قريه الحاج على والرصيف والحصفه وفرج الشامى والمثلث والرغامه وتوابعها)، وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١/٢٠٢١ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من نفس اليوم. وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الصيانة وتركيب وتغيير محابس بمحطه مياه الحاج على التابعة لمنطقة الرياض. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.