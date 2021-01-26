شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح تطبيقا إلكترونيا لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه تقرر إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية 2021 بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للعام 2020/2021 تمهيدا لتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها تم إرساله للمديريان، أنه لابد أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة علما بأن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام يتم بإستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: جميع المديريات التعليمية، ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو التنبيه على كافة مدارس التعليم الفني بسرعة قيام الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية مع توفير كافة وسائل الدعم اللازم لهم، والتأكيد على ضرورة أن يقوم كل طالب بتسجيل الاستمارة بنفسه، وذلك بعد مراجعة بياناته على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها كما يتم التنبيه على الطالب بتسليم الصور الشخصية المطلوبة بخلفية بيضاء على أن يقوم الاستديو بطابعة اسم الطالب رباعيا على الشريط الأبيض أسفل إطار الصورة.

وشددت الوزارة على أنه فى حالة وجود أى أخطاء فى البيانات يتم التواصل مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل، أو التقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى على الرابط التالي moe-complains.emis.eg لتتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من خلالها، علما بأن طباعة الاستمارة واعتمادها سيتم إتاحته في وقت لاحق.