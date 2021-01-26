شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل، وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذى خبرة عالمية فى هذا المجال".