شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توافر 2882 فرصة عمل لمختلف المؤهلات حتى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة القومية للتشغيل لوزارة القوى العاملة، عن فرص العمل المطلوبة داخل البلاد حتى نهاية الشهر الجارى.

وكشفت النشرة عن توافر 2882 فرصة عمل لطالبى العمل التقدم لشغلها خلال يناير 2021 ، وفيما يلى تفاصيل فرص العمل كما يلى:

وأوضح وزير القوي العاملة، أنه خلال عام 2020 ، تم تشغيل 221 ألفا و 808 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوي القدرات الخاصة ، كما تم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج ، وتسوية 1586 شكاوي وتقديم 39 ألفا و 541 استشارة عمالية ، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين جنيه مصري مستحقات العاملين المصريين بالخارج.

وأشار سعفان إلي أنه خلال العام الحالي ساهمت الوزارة بمبلغ مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمال غير المنتظمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ، فضلا عن صرف 62 مليونا و 875 ألف جنيه علي الرعاية الاجتماعية والصحية، وإصدار شهادات "أمان" بإجمالي 2 مليون و72 ألف جنيه لهذه الفئة من العمالة.