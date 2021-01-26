شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تصريحات الرئيس السيسى عن تطوير الريف المصرى: تغيير حياة 55 مليون فرد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية أهمية خاصة لتطوير الريف المصر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

ونستعرض فيما يلى أبرز وأهم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بهذا المشروع المهم:

المشروع يستهدف 4500 قرية وأكثر من 30 ألف تابع لهم

من المقرر الانتهاء من تنفيذ الخطة خلال 3 سنوات

المشروع يساهم فى تغيير حياة نحو 55 مليون مواطن للأفضل في نهاية المرحلة

سنتحرك من أجل أهالينا في كل مكان من ريف مصر

الحكومة والدولة وضعت كل ما هو مطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب التى سيتطلبها هذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذه

الدولة المصرية بالكامل مدعوة لتكثيف الجهود من اجل إنجاز هذا العمل بالشكل الذى يتناسب مع حجم الجهد والموارد التي خُصصت من أجله