شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة بتهمة الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها. . وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة بتهمة بالرشوة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وقد أقامت "نيابة أمن الدولة العليا" الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع "النيابة العامة" على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.

التعليم تتيح تطبيقا إلكترونيا لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات والتجهيزات لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه تقرر إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام طلاب الدبلومات الفنية 2021 بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للعام 2020/2021 تمهيدا لتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها تم إرساله للمديريان، أنه لابد أن يحصل الطالب على الكود الخاص به من المدرسة علما بأن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام يتم بإستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

صندوق النقد يتوقع خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلى العالمى

توقع صندوق النقد الدولى خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي العالمي بين 2020 و2025، على خلفية جائحة كورونا.

ورفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في 2020 سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 مليون وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم.

التضامن تطلق موقعا إلكترونيا لتوفير وظائف عمل للأشخاص ذوى القدرات الخاصة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الاشخاص ذوي القدرات الخاصة لافتة إلى إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء فى إعداد الدستور أو التمثيل النيابي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وزيرة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات لتدريب وتأهيل 30 شابا وفتاة من ذوى الهمم، ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة منى شبراوي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بإحدى الشركات وبحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة بهدف تحويل أحد فروع المطاعم التابعة للشركة وتشغيله كاملاً بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتي تأتى انطلاقاً من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

وزير الطيران المدنى: تطوير مطار سفنكس بـ1.3 مليار جنيه لاستيعاب 5 ملايين راكب

استعرض الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلي مطار القاهرة حيث أن مطار سفنكس يقع في منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.

وأضاف وزير الطيران المدني، أنه تم مطار برج العرب تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.