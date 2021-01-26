"اتولدت داخل السجن".. مفاجآت في تعذيب الطفلة "نورا" على يد أبيها وزوجته بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عام 2017 تزوج "حمدي" من فتاة أملا في بدء حياة جديدة. لم يكد يهنأ صاحب السجل الإجرامي الحافل بخبر حمل زوجته حتى قبض عليهما في قضية سرقة. تم الزج بهما خلف القضبان.

داخل زنزانة مخصصة للسيدات وضعت الزوجة مولودتها الأولى "نورا". شاءت الأقدار أن تقضي الرضيعة أيامها الأولى في الحياة بين أروقة السجن كما لو أن البداية تُنبئ بنهاية على نفس الشاكلة.

غادر الزوج السجن قبل "أم نورا" فما كان منه إلا التعرف على سيدة تدعى "عزة" تكبره بثلاث سنوات. تزوج الثنائي وتوجها للإقامة بمحافظة الإسكندرية بحثا عن بداية أفضل.

فور خروجها، بحثت والدة الطفلة عن بعلها أملا في لم الشمل إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارها. علمت السيدة بزيجة "حمدي" الثانية واستطاعت معرفة محل إقامتهما بعيدا عن مسقط رأسه بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

لم تتحمل السيدة الصدمة فتوجهت إلى عروس البحر الأبيض المتوسط -حيث إقامة الزوجين- واعتدت بالضرب على ضرتها مكثت الأخيرة على إثرها نحو أسبوع في المستشفى انتقلا بعدها للإقامة في مساكن عثمان على أطراف مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

اعتادت "عزة" الاعتداء بالضرب على الطفلة "نورا" وحرقها في أماكن متفرقة بالجسم -بمشاركة الأب- حتى تسببا في إصابتها بتبول لاإرادي. لكن الأمر انتهى بكارثة إنسانية.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة "3 سنوات" جثة هامدة بها آثار تعذيب.

وجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال قوات الشرطة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة.

التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، وقادها معاونوه الرائدان فريد معاذ ومصطفى رشوان والنقيب محمد غراب توصلت إلى أن زوجة والد الطفلة وراء ارتكاب الواقعة لاسيما اختفائها بعدها.

وأشارت التحريات إلى أن المشكو في حقها اصطحبت الطفلة إلى المستشفى زاعمة "البنت وقعت من الدور التالت" لكن تبين بالفحص عدم إصابتها بكسور بل آثار خنق بالرقبة وتعذيب بالجسم خاصة الظهر.

زوجة الأب اختفت حينها من أروقة المستشفى. واكتشف رجال المباحث هروبها ووالد الطفلة إلى مسقط رأسها مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

ووجه اللواء محمود عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمة وزوجها تنسيقا مع ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.

الخميس الماضي، تمكنت مأمورية من فرقة جنوب أكتوبر ومباحث قسم ثالث أكتوبر ضبط المتهمة رفقة زوجها أثناء اختبائهما في محافظة الإسكندرية، وتم اقتيادهما إلى القسم للتحقيق.

المتهمة "عزة" فجرت مفاجأة أثناء التحقيقات "أنا مضربتهاش لوحدي.. أبوها كان بيعذبها كمان" مشيرة إلى أنها كانت تعتدي عليها بالضرب والحرق -أحيانا- بدافع تقويمها.

بسؤال الأب أكد أقوال الزوجة لشكه في نسب الطفلة قائلا "دي مش بنتي". وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع مدير فرقة جنوب أكتوبر، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.