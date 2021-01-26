"التعليم" تكشف تفاصيل تعديل قرار التقديم للإعارات للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت منال مختار، مدير الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تعديل القرار الخاص بتعديل شرط السن للتقديم للاعارات إلى الخارج.

وقالت "مختار"، لمصراوي، إن قرار تعديل السن للراغبين في التقديم للاعارات خاص بالوظائف الإدارية الإشرافية، وليس المعلمين، موضحة أنه تم رفع السن للوظائف الإدارية إلى 56 عامًا، بينما المعلمين 50 عامُا فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الاعارات للمعلمين الراغبين للعام الدراسي 2020/2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقدم للإعارة التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية للحصول على الاستمارة ومعرفة الأوراق المطلوبة، حتى 27 فبراير المقبل".

وينشر الخليج 365 شروط التقديم:

- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بالوزارة.

- قضاء 36 شهرًا في العمل بالتربية والتعليم و24 شهرًا للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها، والمنتدب يقدم للجهة الأصلية وليس المنتدب إليها.

- السن لا يزيد عن 50 عاما للمعلمين، ولا يزيد عن 56 عاما للوظائف الإشرافية.

- صورة من قرار التعيين.

-صورة من من تغيير المسمى الوظيفي في حالة التغيير.

-صحيفة الأحوال الإلكترونية.

- يقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها.

- صورة طبق الأصل من المؤهل.

- صورة جواز سفر حديثة (مع بطاقة الوظيفة ببطاقة التقدم).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة مهن تعليمية.

- صورة مهن طبية.

- إقرار من المدرسة بالعمل.

- موافقة كتابية صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفرها بمفردها ودون أطفالها.

- شهادة طبية للسفر للخارج.

- تقارير آخر عامين.

- تسديد مبلغ 30 جنيها، وتسجيل أكثر من رقم تليفون.

- يرفق بالطلب بيان بالعجز والزيادة في مادة التخصص.

- إحالة الأوراق إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإلحاقهم بدورة تدريبية والتأكد من صلاحياتهم لتمثيل الوزارة