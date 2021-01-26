رئيس هيئة قضايا الدولة يخاطب نقيب المحامين بشأن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

خاطب المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، رجائي عطية نقيب المحامين، ردًا على الخطاب المؤرخ 23/1/2021 بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7 ، 8 فبراير، والإعادة يومي 14 ، 15 فبراير 2021.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: "نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار/ عبدالناصر أبوالعزم عيسى "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة".

وأضاف: "ونرسل لكم صورة قرارانا رقم 17 في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقاً للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة".

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.

وأشر نقيب المحامين على الخطاب: "لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العامة لإعداد المطلوب وموافاة هيئة قضايا الدولة به باكر الأربعاء 27/1/2021".

وأضاف نقيب المحامين: "مع جزيل الشكر والامتنان لهيئة قضايا الدولة، وعظيم الاحترام والتقدير للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة".

وجاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي:

المستشار/ عبدالناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة "رئيسا"

المستشار/ إبراهيم عبدالخالق السيد نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة"

المستشار/ أمجد محمد سمير واصل نائب رئيس الهيئة "عضوا"

المستشار/ صلاح الدين عبدالعزيز علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"

المستشار/ علي محمد علي ميدان نائب رئيس الهيئة "عضوا"

المستشار/ حربي عبدالسميع أحمد علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"

المستشار/ عادل محمد حسين نائب رئيس الهيئة "عضوا"

المستشار/ أمين السيد عبدالرحيم حسين وكيل الهيئة "عضوا"

المستشار/ د. إسماعيل منصور فرج رزق مستشار مساعد ب "عضوا"

وتكون مهمة اللجنة وفقا للقرار:

أولاً: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.

ثانياً: الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.

ثالثاً: تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.

رابعاً: للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

كما خاطب المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، نقيب المحامين رجائي عطية، ببيان ضم ستة بنود مطلوبة من النقابة، جاءت كالآتي:

1- كشوف أعضاء النقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت باللجان التي تجرى بها الانتخابات.

2- تحديد أماكن اللجان الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات.

3- عدد (7) نسخ من قانون المحاماة والنقابات المهنية وتعديلاتهما.

4- التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج وتسليم الصناديق والأوراق الانتخابية.

5- بيان أداة تأمين العملية الانتخابية من حيث تأمين رؤساء اللجان وأعضائها.

(من جانب الجهات الأمنية على مستوى كافة اللجان التي تجرى بها الانتخابات).

6- بيان بالتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بكافة اللجان التي ستجرى بها الانتخابات.