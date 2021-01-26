محافظة القاهرة: نقل ٦١ محلا وورشة من ألماظة لمدينة الحرفيين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل ٦١ محلا وورشة سمكرة ودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين بالسلام.

وقال نائب المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن تلك الأعمال تأتى فى إطار توسعة الشوارع لرفع المعاناة عن المواطنين وتفادى الاختناقات المرورية التي تشهدها الطرق.

وأضاف "صابر"، أنه تم إنشاء ٦١ محلا بديلا فى منطقة الحرفيين تبرع من إحدى شركات الإسكان مجهزة لنقل الورش إليها وتم نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى السلام وذلك فى إطار توجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة.