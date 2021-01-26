شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: إعدام 2072 كيلو مواد غذائية فاسدة في حملة مكبرة على المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بقيام المديرية بعمل حملة مكبرة على مصانع المواد الغذائية والمطاعم بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملة عن أنه تم المرور على 100 منشأة ومصنع وتحرير 35 محضر اشتراطات صحية، وإعدام 2072كجم مواد غذائية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وضبط 300 كجم أرز لعدم وجود تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وضبط 180 كجم سكر لعدم وجود تاريخ إنتاج، وضبط 200 كجم طحينة لتغير في الخواص الطبيعية، وضبط 5880 كجم تمر معبأ زنة العبوة 700 جم لعدم وجود تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وضبط 16800 كجم تمر معبأ زنة العبوة الواحدة 10 كجم لعدم وجود تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

كما تم ضبط 7 ذبائح ضاني كاملة زنة 89 كجم بالتعاون مع الطب البيطري وذلك لذبحهم خارج المجازر.