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إطلاق حاضنة أعمال «مسار» لتعزيز ريادة الأعمال في الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة إنرووت ENROOT” “ بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وانرووت، بهدف تعزيز ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر ودعم المشروعات الناشئة بالمحافظة.

واوضح الدكتور محجوب، في بيان، الثلاثاء، أن التعاون مع إنرووت للتنمية سوف يشمل إطلاق حاضنة أعمال مسار لتقديم خدمات تنمية الأعمال والخدمات الفنية لشباب محافظة الأقصر وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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