شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حاضنة أعمال «مسار» لتعزيز ريادة الأعمال في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة إنرووت ENROOT” “ بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وانرووت، بهدف تعزيز ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر ودعم المشروعات الناشئة بالمحافظة.

واوضح الدكتور محجوب، في بيان، الثلاثاء، أن التعاون مع إنرووت للتنمية سوف يشمل إطلاق حاضنة أعمال مسار لتقديم خدمات تنمية الأعمال والخدمات الفنية لشباب محافظة الأقصر وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.