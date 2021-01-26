شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يشرف على تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا في فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والفرق الطبية بمستشفى فاقوس النموذجي، الشكر لرئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجانا للفرق الطبية بمستشفى فاقوس النموذجي، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضة للإصابة، كمرحلة أولى.

جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور هشام مسعود لتطعيم أولي الفرق الطبية بأقسام العزل بمحافظة الشرقية، من داخل مبني العزل بمستشفى فاقوس النموذجي، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقام وكيل الوزارة بالإشراف على بدء حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على جميع المواطنين بدءا من خط الدفاع الأول كتائب الجيش الأبيض في مواجهة كوفيد ١٩.

وفي سياق آخر، وأثناء الزيارة تم خروج حالة شفاء بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وقدم وكيل الوزارة لها التهنئة بالشفاء، مشددا على إتباع إجراءات العزل المنزلي واستكمال البروتوكول المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية.