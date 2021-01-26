شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشهد حفل توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيي الحميات وشفاء الأورمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان ومستشفي الحميات بالأقصر، بحضور كل من محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة، وصبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة الهام محمد وكيلة مديرية الصحة بالأقصر والدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات بالأقصر.

محافظ الاقصر بشفاء الأورمان

وتضمن البروتوكول بين مستشفي شفاء الاورمان والحميات تعاون طبي في عدة مجالات طبية مما سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للمرضي في محافظة الأقصر.

وأشاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة في مستشفي شفاء الاورمان، مشيرا أن المستشفي تقدم خدمات كبيرة كان يفتقدها المرضي في محافظات الصعيد.