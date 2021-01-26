شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 61 ورشة ومحل من ألماظة للحرفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت أجهزة محافظة القاهرة 61 ورشة ومحل سمكرة ودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين بالسلام فى إطار توسعة الشوارع ونقل الورش تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ويذكر أنه قد تم إنشاء 61 محلا بديل فى منطقة الحرفيين تبرع من إحدى شركات الإسكان مجهزة لنقل الورش إليها، وتم نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى السلام، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى سياق آخر، كانت أكدت محافظة القاهرة استمرار الأعمال الجارية المتعلقة بتوسعة الطريق الصاعد من محور الشهيد إلى هضبة المقطم عن طريق إزالة صف من مقابر غرب الأسمرات، والمطلة مباشرة على المحور والمعارضة لتوسعة طريق المحور، وعددها 77 مقبرة، حيث تمت إزالتها ونقلها لأماكن أخرى.

وطريق محور الشهيد به خمس حارات مرورية فيما عدا الجزء المار بهذا المكان به ثلاث حارات فقط، وقد تم التوجيه من القيادة السياسية بتوسعة هذا الجزء، والذى تسبب فى وقوع عدة حوادث مرورية بهذا المكان.