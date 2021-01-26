شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن موعد تلقى طلبات الموظفين الجدد فى 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة، عبر حسابيها على موقعى التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، الإعلان الصادر من إدارة النيابات بمكتب المستشار حماده الصاوي النائب العام، المتضمن تحديد موعد تلقي طلبات نقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى وظائف شاغره بالنيابة العامة فى 31 يناير.

وقالت النيابة عبر "فيس بوك" و"تويتر"، إن إدارة النيابات بمكتب النائب العام تعلن عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولانحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة؛ للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وحدد النيابة الوظائف المطلوبة وهى:

أولًا: باحث بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وذلك طبقا للشروط الاتية: المهارات - أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية و المؤهل - مؤهل عال مناسب.

ثانيا -كاتب بالدرجات الكتابية التالية: الدرجة ثالثة والدرجة الرابعة وذلك طبقا للشروط الاتية:

المهارات - الإجادة التامة للقراءة والكتابأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الالي اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية

المؤهل :- فوق متوسط أو متوسط

كما أن العاملين الراغبين في النقل للعمل بالنيابات بمختلف المحافظات يستفيدون بالمزايا التالية:

1. يتقاضى المنقولون كافة البدلات التي تصرف للعاملين بالنيابة العامة.

2. بالإضافة إلى مزايا أخرى.

3. يتقاضى المنقولون مستحقاتهم المالية والتي لا تقل عما كانوا يتقاضونه قبل النقل تقريبا

4- سيتم مراعاة التوزيع الجغرافي (محل السكن) للعاملين بحيث الحاق الموظف بالنيابة في محيط سكنه كما أن الشروط العامة للمتقدم هي:

النوع: ذكر / أنثى

السن: لا يزيد المتقدم عن 45 عاما وقت التقدم للإعلان

المستندات المطلوبة

1. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم

2. صورة من المؤهل الدراسي

3. صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف

4.الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

5. موافقة جهة العمل علي النقل بالدرجة المالية

6.موافقة الموظف على النقل للعمل بالنيابة العامة

7.تتقدم الطلبات بالإدارة المركزية للتنظيم والادارة بالدور الثامن بالهيئة

8.الوطنية للإعلام وذلك في مدة 15 يوما من تاريخ الإعلان







