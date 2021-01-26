شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات البريطانية تستكشف فرص الاستثمار فى مصر لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التجارة الدولية (DIT) في السفارة البريطانية بالقاهرة منتدى افتراضي للمستثمرين البريطانيين (BIF)، للاحتفال بالذكرى السنوية لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي عقدت في يناير 2020 في لندن، حيث جمعت المستثمرين البريطانيين الرئيسيين مع مسئولين من الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين، وفقا لبيان من السفارة البريطانية اليوم.



جانب من المنتدى الافتراضى

وقال البيان إن المنتدى، الذي قدم المستثمرون البريطانيين إلى المشاريع الاستراتيجية لمصر وأولوياتها الاقتصادية في عام 2021، استكشف أيضًا سبل لتمكين استمرارية العمل والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شارك في الفعالية أكثر من 40 شخصًا ، بمن فيهم السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد ، لتقدم لمحة عامة عن البيئة التجارية الحالية في مصر والمبادرات الاستراتيجية للوزارة ، وكذلك مبعوث التجارة البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون ، الذي ألقى تحدث عن أولويات التجارة البريطانية في مصر.

كما شاركت في المناقشة شخصيات بارزة من أعضاء المنتدى وتبادلوا تفاصيل الأنشطة الاستثمارية للعام السابق وخططهم لعام 2021.

قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "مع إعادة البناء بشكل أفضل من كوفيد 19 ، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز علاقاتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري. يسعدنا أن تشارك الوزيرة الدكتورة هالة السعيد رؤية مصر الاقتصادية لعام 2021 ، ونتطلع إلى عام أكثر ازدهارًا في المستقبل."

وخلال كلمتها بالجلسة أعربت الدكتور هالة السعيد عن رغبة الحكومة المصرية في استمرار وتوسيع الاستثمار البريطاني في مصر، وقالت إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وحول المؤشرات الاقتصادية، أكدت السعيد أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية السابقة وقبل تفشي الوباء، تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ وكانت على وشك الوصول إلى 6٪، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على هذه المؤشرات الإيجابية.

أما ممثل شركة ماتالان فقد قام بمناقشة افتتاح الشركة لثلاثة متاجر جديدة إلي جانب 12 متجرًا إضافيًا من المقرر افتتاحهم في السنوات القادمة. ستخلق هذه المتاجر أكثر من 500 فرصة عمل جديدة ، وستواصل شركة ماتالان ، التي لها تاريخ طويل في توفير المنتجات في مصر ، تنمية استثماراتها في التوريد المحلي لكل من الملابس وخطوط المنتجات المنزلية لكل من فروعها الكبيرة في المملكة المتحدة وكذلك المتاجر المحلية.

كما تحدث الدكتور شريف الخولي ، شريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر ، إلى المنتدى ، حيث أكد التزام شركته بمواصلة الاستثمار على نطاق واسع في مصر. "على الرغم من تأثير كوفيد 19 المدمر على السوق ، واصلت أكتيس خططها التوسعية في مصر ، واستمرت في دعم مشروع مزرعة رياح غرب بكر الذي تولته الشركة المستثمرة "ليكيلا باور" بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس ، وهو مشروع بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم الاستثمارات التوسعية في الشركات المستثمرة فيها ،في كل من قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية."

بالإضافة إلى ذلك ، تحدث ممثل فودافون Vodafone عن استثمارها المعلن مؤخرًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لتوسيع نطاق شبكتها. كما اتخذت الشركة قرارًا استراتيجيًا بالبقاء شركة مملوكة لأغلبية بريطانية في مصر.

شملت الفعالية مشاركين آخرين ممثلين عن شركات BP ، و Shell ، و Bombardier ، و AstraZeneca ، و HSBC ، وأعضاء آخرين في المنتدي ، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للاستثمار (GAFI) ، والشركات البريطانية المهتمة بالسوق المصري ، بما في ذلك Bechtel و Dartmouth.