شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب موزع كهرباء لسوق الجملة المطور في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسين العطفي، رئيس لجنة متابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام محافظة شمال سيناء عن إنشاء وتركيب موزع كهرباء لسوق الجملة المطور بالعريش.

وأشار إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقله نوعية في المحافظة، حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة.

من جانبه أكد محمد عيد، المدير التنفيذي، أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازي 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولي ( العريش / القنطرة )، منوها إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب .

بدوره أكد المهندس محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء على جاهزية السوق للافتتاح والتشغيل، حيث تم الانتهاء من المشروع ككل بنسبة 100 % بتكلفة 180 مليون جنيها، والتي تشمل: المباني الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الاليكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع، وجاري الانتهاء من تجهيزات مصنع الثلج لخدمة السوق.