شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إقامة كشك لأسرة «طفلة التوك توك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، إقامة كشك لأسرة الطفلة نورا صاحبة الـ 11 عام سائقة التوك توك بشوارع قرية 1بحر البقر بالحسينية، حفاظا على طفولتها ومنعا لعمالة الأطفال، ولمساعدتها وأسرتها على تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.

جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تقوم بقيادة توك توك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد، وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته نتيجة تعرضه لحادث سير أفقده القدرة على الحركة.

وكلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الحسينية ببحث حالة الطفلة على الطبيعة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لها ولأسرتها، حيث تبين أن الأسرة مكونة من سبعة أفراد، والوالد كان يعمل كهربائي وأصيب خلال حادث سير بكسر في الفخذين والساقين أفقده القدرة على الحركة والعمل، وقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية كافة احتياجاتهم منعاً لعمل الطفلة بقيادة التوك توك مرة أخرى والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

ومن جانبه قام سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع سيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية، بتوفير مكان مناسب بقرية 1 بحر البقر، وإقامة الكشك وتزويده بكافة السلع والبضائع اللازمة.

قدمت الطفلة نورا وأسرتها الشكر لمحافظ الشرقية على استجابته السريعة لهم، والموافقة على إقامة الكشك وتزويده بالسلع والبضائع لمساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة وتوفير كافة متطلبات الاسرة.