شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير البيئة: سياسات الدولة ساعدت على نشر الوعي بالاقتصاد الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ، أنه لم يكن هناك قناعة بتفهم الجهات المجتمعية من قطاع خاص وغيره بأهمية دمج البعد البيئي بما يعود بالفائدة على النشاط الإنتاجي، وعلى المواطن وتأثير ذلك على حياته اليومية من الصحة والتعليم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة ومستوى معيشة لائق للمواطنين، مما وصلنا إلى الاهتمام الكبير بالبيئة اليوم.

وأضاف "أباظة" اليوم خلال احتفالية وزارة البيئة باليوم الوطني للبيئة ، أنه خلال المرحلة الماضية أخذت سياسات الدولة من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة القطاعات في النظر إلى البيئة على أنها فرصة وليست عائق، حيث تسعى الحكومة والمجتمع المدني للاستثمار فى البيئة بما يعظم الفائدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا على أن العالم أيقن أنه بعد أزمة كوفيد ١٩ لايمكن الاستمرار فى مسار التنمية دون التحول للاقتصاد الأخضر.