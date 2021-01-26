شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توقع بروتوكولات مع 6 جامعات لتسجيل «ماجستير ودكتوراه» للأئمة مجانًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، 6 بروتوكولات تكميلية مع 6 جامعات حكومة (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج)، لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% .

وأوضحت وزارة الأوقاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه «لا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي: جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى، جامعة أسوان لأئمة أسوان، جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا، جامعة العريش لأئمة شمال سيناء، جامعة مطروح لأئمة مطروح، جامعة سوهاج لأئمة سوهاج».

بروتوكول تعاون بين جامعة الاقصر ووزارة الاوقاف

برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والأوقاف

بروتوكول تعاون بين جامعة العريش والاوقاف