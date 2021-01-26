شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الإدارة العامة للصيدلة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور محمود السباعي، الثلاثاء، ١١١٢ عبوة من مستحضرات مجهولة المصدر بمدينة الغردقة حيث قامت لجان التفتيش الصيدلي بالمرور على عدد ١١٧ صيدلية وعدد ٥ مستشفيات وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتمكنت اللجان من تحريز عدد ٣٣ عبوة من أدوية المنشورات بالصيدليات، وتمكنت اللجنة من ضبط عدد ١٧٦ عبوة چل معقم لليد مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وضبط عدد ٧٥٠ قطعه من الكمامات مجهولة المصدر وبدون فواتير وعدد ١٧٥ عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وبدون فواتير بأحد المحال التجارية بمدينة الغردقة وضبط عدد ١١ عبوة غسول يد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بأحد المحلات التجارية بمدينة الغردقة.

وشدد «السباعي» على ضرورة الاستمرار في شن المزيد من الحملات المشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية على الصيدليات والمخازن والمحلات التجارية بالمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشددة تجاه أي مخالفة قد تتسبب بالضرر على صحة الموطنين.