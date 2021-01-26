شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان: إجراءات حازمة حال تأخير تنفيذ مشروع الإسكان المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، الثلاثاء، العمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى بالإسكان المتميز، يرافقها مجموعة من المهندسين المتخصصين للوقوف على الأعمال الجارية، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة لدفع العمل سواء بتكثيف العمالة والمعدات، بالإضافة إلى توفير مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإنهاء كافة أعمال التشطيب .

وأكدت «أبوزيد» على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم توزيع المهندسين في مختلف التخصصات المعمارية للمتابعة الدقيقة لكل مكونات المشروع، مع وضع الحلول الفنية والهندسية اللازمة لأى معوقات تعرقل سير العمل .

وأوضحت أن الفترة القادمة ستشهد إجراءات حازمة مع أي قصور أو تأخير في التنفيذ وفقاً للبرنامج والتوقيتات الزمنية المحددة في ظل الدعم اللامحدود من المحافظة والجهات المعنية بالمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق.