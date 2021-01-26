شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء»: توافر السلع الأساسية في جميع مراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد علاء الدين سمري، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف «سمري» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، مؤكدًا أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، وقد تم ضبط الأسعار وتيسير الحصول عليها، خاصة اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها من السلع.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام، وكذلك القمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق، علاوة على مخزون استراتيجى للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص .

ولفت إلى استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، معلنًا عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .