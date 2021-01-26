شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: اعتماد 3 شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، وهم : سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة، وعمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى، وأحمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.

يأتى قرار وزير الأوقاف في إطار خطة وزارة الأوقاف للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلين على الدكتوراه في مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي، وبناء على لجان المقابلات التي عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام لوزارة الأوقاف.