شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن انتهاء الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع وجه د. دسوقي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية كما تقدم بخالص التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكداً أنها مناسبة وطنية وتاريخية لكل المصريين.

وأشاد رئيس الجامعة بما تقوم به المحافظة من دور فعال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه التحية لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين بالمستشفيات الجامعية، على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الاستثنائية، مشدداً على استمرار التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة.

ووجه الشكر للمحافظ لدعمه للجامعة وتطوير المحافظة حيث تشهد تطورات كبيرة في مجال الإسكان والعشوائيات والمحاور المرورية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير القرى والمراكز والمحافظات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وخصوصاً المنظومة الصحية في المحافظة.

وصدق مجلس الجامعة على عدد من محاضر الاجتماعات والقرارات السابق صدورها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حرص الدولة على مستقبل الطلاب، مؤكداً حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.

أكد رئيس الجامعة على عمداء الكليات إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية مع اتباع الإجراءات اللازمة لإجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة، وأكد ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية في وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر وسلامة .

كما أكد البدء في إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم الهجين.

كما أكد مجلس جامعة كفرالشيخ أن إمكانيات الجامعة وعلماءها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة.

من جانبه أعرب محافظ كفرالشيخ عن سعادته بوجوده في رحاب الجامعة بين أهل العلم والعلماء، مؤكداً أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات، مشيراً إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة بما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين حرصه على استمرار التواصل مع مجلس جامعة كفرالشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، موجها الشكر إلى رئيس الجامعة.

وقال أن مدينة كفر الشيخ ستشهد تطوير الأسواق العشوائية ومنها سوق ميت علوان وسوق سيدي مبارك ومنطقة الحكر الوسطاني، وسيتم توفير أماكن للباعة الجائلين مع الإهتمام بالطرق الداخلية بين مراكز المحافظة، مؤكدا دعم الدولة لمحافظة كفرالشيخ.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ تطوير استاد كفرالشيخ وإنشاء حديقة مجانية للمواطنين، مشيدا بإنتاج عمل الزملاء في المحافظة وشباب الخريجين بأفكارهم الشابة والتي ساعدت بشكل ملحوظ على سرعة الإنجاز .