شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: افتتاح «هديتي الرئيس» يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح مركز الأورام، بالإضافة لطريق كفر الشيخ -- دسوق المزدوج «المرحلة الأولى»، كهديتين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأهالي المحافظة.

وأضاف «نورالدين» خلال جلسة مجلس عمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، إن مدينة كفر الشيخ ستشهد تطوير الأسواق العشوائية، ومنها سوق ميت علوان، وسوق سيدي مبارك ومنطقة الحكر الوسطاني، وسيتم توفير أماكن للباعة الجائلين.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على توفير متنفس جديد للمواطنين، فتم الاتفاق مع الشركة الوطنية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لتطوير الاستاد، كمشاركة مجتمعية على إنشاء حديقة مركزية على مساحة كيلو في المنطقة التي تمت تغطيتها من ميدان الملك عبدالله باتجاه موقف كفر الشيخ الجديد للنقل الجماعي، وستضم ألعاب للأطفال ومساحات خضراء، وفرص عمل للشباب ،كمتنفس مجاني.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المدرسة الدولية الحكومية للغات الواقعة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا تم الانتهاء منها، وستكون من الحضانة حتى الثانوية العامة، كما سيتم إنشاء مجمع مدارس للغات بجوار مدرسة سخا الحالية ،وسيتم دمج المدرستين، ،لتضم ملاعب ومساحات خضراء إضافة لقبول الطلاب من الابتدائي للثانوي.