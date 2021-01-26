شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد»: «التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19» شعار يوم البيئة الوطني 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن يوم البيئة الوطني لعام 2021، والذي تطلق وزارة البيئة فعالياته للمرة الثانية يأتي تحت شعار«التعافى الأخضر..الطريق لما بعد كوفيد 19»، وذلك لربطه بالمستجدات الدولية ولغة العالم الآن بعد أزمة جائحة كورونا، والتي أثبتت للإنسان أن الطبيعة ليست في حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها، وهذا يعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.

وتابعت «فؤاد» خلال حوارها، أن مصر كانت سباقه للدعوة لمفهوم التعافي الأخضر، وذلك عندما اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر التنوع البيولوجي 2018 المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثالثة الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وهي رسالة للعالم للرجوع مرة أخرى للطبيعة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهي موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئي في كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص اولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والإسكان، وأيضا تغير نوع السياحة لما بعد كوفيد- 19، ووضع مفهوم جديد للسياحة البيئية من خلال تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلي من خلال إطلاق حملة «ايكو ايجيبت».