شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مجمع متكامل للمدارس بمشروع الإسكان المتميز في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، إنه سيتم إنشاء أكبر مجمع متكامل للمدارس بمشروع الإسكان المتميز بمدينة أسوان على مساحة 12 ألف و700 م2.

وأضافت «أبوزيد»، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للتعليم الأساسى (لمراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى) بمساحة 6 آلاف م2، تضم 44 فصلا دراسيا وقاعات للأنشطة ومعامل للتطوير التكنولوجى والحاسب الألى والعلوم، علاوة على الملاعب للأنشطة الرياضية وذلك بتكلفة إجمالية تصل لـ 20 مليون.