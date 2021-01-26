شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: الاحتفال بيوم البيئة الوطني يمثل شراكة حقيقية بين الوزارة والمجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى يأتى تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، والذى تكمن أهميته في وضع الاسس والضوابط وآليات التي تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة، وخاصة المادة 5 من القانون والتى تنص على دمج البعد البيئى في القطاعات التنموية بالدولة، فكانت وزارة البيئة حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لنشر الوعى البيئى لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية، معربة عن امتنانها لموافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدنى في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.

جاء ذلك خلال حوارها بالصالون الثقافى عبر تقنية الزووم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على «فيس بوك»، وبمشاركة الدكتور حسين أباظة مستشار الوزيرة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والدكتور عماد الدين عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.

وأكدت «فؤاد»، أن ما يجعل هذا الاحتفال مميزا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ممثلا في المكتب العربي للشباب والبيئة الذي كان سباقا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات عديدة، مؤكدة على الدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى في حل المشكلات البيئية من خلال التواصل مع المجتمع المحلى والعمل على تغيير وتعديل الفكر والسلوك ليكون ايجابى تجاه التعامل مع البيئة، ومثال على ذلك فكرة الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبدعم من برنامج المنح الصغيرة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم والذى ساهم في تقبل الفتيات لفكرة ركوب الدراجات.