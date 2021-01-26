شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مجموعة قنوات سي بي سي .. تردد CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثر البحث عن الترددات الجديدة لمجموعة قنوات سي بي سي CBC 2021 على محرك بحث جوجل وتعتبر من أكثر القنوات التى يتم البحث عنها هذه الأيام ونقدم تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات وكذلك تردد سي بي سي دراما - CBC DRAMA وتردد سي بي سي دراما CBC DRAMA 2 وتردد سي بي سي سفرة و تردد سي بي سي اكسترا CBC EXTRA .

طريقة ضبط القمر الصناعي نايل سات لعام 2021:

اضغط على زر القائمة Menuمن الريموت كنترول > خيارات / Options > تثبيت / Installation > تثبيت يدوي / Manual Installation > اسم القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu > ادخل التردد > اختار رأسي V أو أفقي H > اختار معدل الترميز 27500 > اضغط Ok > انتظر نهاية البحث> حفظ / Save.

تردد قناة سي بي سي العامة CBC : ترددد 11785 -- معدل الترميز: 27500 -- والاستقطاب: رأسي V -- معامل تصحيح الخطأ 5/6 .

تردد قناة سي بي سي دراما 2 - CBC drama 2 الجديد: تردد 11488 -- معدل الترميز: 27500 -- والاستقطاب: أفقي H -- معامل تصحيح الخطأ 3/4 -- الاسم على الرسيفر cbc drama+2 .

تردد قناة سي بي سي دراما - CBC drama الجديد: تردد 11785 -- معدل الترميز: 27500 -- والاستقطاب: أفقي H -- معامل تصحيح الخطأ 5/6 -- الاسم على الرسيفر cbc drama .

تردد قناة سي بي سي سفرة - CBC sofra الجديد: تردد 11390 -- معدل الترميز: 27500 -- الاستقطاب: H افقي -- معامل تصحيح الخطأ: 3\4 – الاسم على الرسيفر cbc sofra .

تردد قناة سي بي سي اكسترا CBC EXTRA الجديد: تردد 11390 -- معدل الترميز: 27500 -- الاستقطاب: H افقي -- معامل تصحيح الخطأ: 3\4 – الاسم على الرسيفر cbc Extra .

ضبط مجموعة قنوات سي بي سي .. تردد CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا - صورة أرشيفية