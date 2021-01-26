شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جرار قطار قصب عن القضبان دون أضرار بشرية في ادفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة السباعية مركز ادفو شمال أسوان، خروج جرار قطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول القصب عن القضبان.

وكان القطار يجر خلفه عربات محملة بمحصول القصب من زراعات القصب في طريقه إلى مصنع سكر ادفو عندما خرج عن القضبان خلف مدرسة أحمد إبراهيم عيد بالسباعية ادفو وانقلاب عربة محملة بالقصب.

تم اخطار الجهات المختصة لإعادة القطار إلى مساره على القضبان ورفع حمولة العربة.