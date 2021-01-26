شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للأسر المنتجة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء معرض "ديارنا " للأسر المنتجة بمحافظة الأقصر، والذى يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يقام معرض ديارنا بالأقصر فى ساحة أبو الحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، ويقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة، ويمثلون عشر محافظات هي" القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء".

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، أن معرض ديارنا يأتى في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة، بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة، وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم .

وأضافت القباج، أن المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعي داخل المعرض، وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض 3 مرات يوميا.

ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي ،بالإضافة إلى المنتجات التى تمير محافظات" قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر.