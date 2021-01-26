شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة يُقصر الاحتفالات على الرهبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل دير القديس الأنبا توماس السائح، بتذكار نياحة الراهب القمص أبرام الأنبا توماس الصموئيلي، يوم الأحد 31 يناير الجارى.

وقال الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على دير القديس الأنبا توماس السائح، في بيان له اليوم:" ينوه الدير إلى أن المشاركة في هذا الاحتفال قاصرة على الآباء رهبان مجمع الدير فقط نظرًا للظروف الحالية".

وكان دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط، قد أعلن عن استقبال الزوار بمناسبة الاحتفال بمرور50 عاما علي وفاة البابا كيرلس السادس، حسبما ذكر الأنبا كيرلس آقا مينا ، أسقف ورئيس الدير، حيث قال:" بمناسبة احتفال دير الشهيد العظيم مارمينا الجائبي بمريوط بمرور خمسين عاما على نياحة مؤسسه القديس البابا كيرلس السادس، وتلبية لرغبة محبي القديس لأخذ بركته، سيتم استقبال الزائرين من يوم الخميس المقبل، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وتقتصر الجولة على زيارة المزار فقط دون حضور القداسات مع مراعاة تطبيق الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".