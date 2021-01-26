شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكلف المستشارة مروة البيومى بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت المستشارة مروة البيومي، صباح اليوم، التحقيق في إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية، وذلك بحسب مدير إدارة الإعلام، المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن: " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".