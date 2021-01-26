شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرحب برفع سن معاش الدبلوماسيين لـ65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية السفير سامح شكري، بما طرحة النواب بشأن رفع سن معاش الدبلوماسيين الأمر الذي يحتاج إلي تعديل تشريعي، بقوله: طبيعة العمل الدبلوماسي والخبرة المتراكمة تكون بالتجارب التي يتعرض لها الدبلوماسي، وبالطبع أوافق أن سن الـ60 للمعاش يحرم الوزارة والدولة من كثير من الكفاءات التي وصلت لدرجة عالية من الاتقان، وأرحب بالتعاون من خلال تعديل تشريعي يتم في هذا الصدد ليكون سن المعاش 65 سنه".

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بياناً حول أداء وزارته خلال الفترة 2020 -20218.

وقال وزير الخارجية، إن وزارة الداخلية هي المنوط بها تحديد الجهات والأشخاص الذين يحصلون علي جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم، وليس وزارة الخارجية لكن مطلب أعضاء مجلس النواب بشأن حصول أفراد أسرهم علي جوازات سفر مماثلة في إطار توحيد المعاملة إيذائهم له وجاهته، وسيتم طرحه خلال التنسيق القائم مع وزارة الخارجية.

وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عمل جواز خاص لزوج أي نائبة، عملا بالمثل مع النائب، قائلا: "لماذا لا تستخرج وزارة الخارجية جواز سفر لزوج النائبة، وتوافق على استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية، علي العلاقات الوثيقة مع دولة الهند، وأنها طويلة وممتدة منذ الخمسينات حيث الاشتراك سويا في حركة عدم الانحياز، وهناك مواقف كثيرة متسقة لاسيما وأننا دولتين ناميتين تسعي كل منها للريادة في منطقتها الجغرافية، وسنظل ندعم هذه العلاقات.

وتأتي هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.