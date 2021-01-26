شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يفتتح محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية المدمجة بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يرافقه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجة طاقة 700 م٣ / يوم بمدينة مرسي علم.

وقال رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن تكلفة انشاء المحطة بلغت 7 ملايين جنيه، تمويل المحافظة، ومن المقرر أن يتم استخدام المياه المعالجة من المحطة في ري المساحات الخضراء وسط التجمع السكني وري جزر الطريق الرئيسي بالمدينة.

وأوضح أنه تم تنفيذ المحطة طبقا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، لخدمة (1332) وحدة سكنية.

وأكد عيسى المتابعة المستمرة من محافظ البحرالأحمر ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لنهو وتشغيل مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.