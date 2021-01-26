شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية للعاملين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021، للعاملين بالإدارات والمديريات التابعة لمحافظة القاهرة، على أن يتم تقديم طلب الترشح معتمد من الإدارة التى تعمل بها، ويتم ترشيح واحدة فقط من كل إدارة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد الدميرى، أن شروط الترشح للمسابقة، "ان يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع، وألا يقل السن عن 50 عام، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى، وألا تكون قد حصلت على جائزة الأم المثالية من قبل".

ويتم تقديم الطلبات متضمنة "الاسم الوظيفة، وعدد الأبناء، رقم التلفون، جهة العمل، الحالة الاجتماعية، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة من المؤهل الدراسى للابناء "، ويتم تقديم الطلبات فى موعد أقصاه 30 يناير 2021.

يذكر أن محافظة القاهرة تنظم سنويا مسابقة الأم المثالية فى إطار اهتمامها بالعاملين بالإدارات والمديريات التابعة لمحافظة القاهرة.