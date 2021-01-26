شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين بقوائم مسابقة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين للإيفاد الدائم من السادة الأئمة المدرجين بقوائم إيفاد شهر رمضان ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/ 2 / 2021 م بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وهم :