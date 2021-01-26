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الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين بقوائم مسابقة رمضان

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين للإيفاد الدائم من السادة الأئمة المدرجين بقوائم إيفاد شهر رمضان ، وذلك يوم الثلاثاء  الموافق  2/ 2 / 2021 م   بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وهم :

 

م الاسم المديرية
1 محمد أحمد شحاته حبيب البحيرة
2 أسلام كمال محمد بدادة البحيرة
3 عبدالحميد محمد إبراهيم السنهورى البحيرة
4 رجائي أحمد محمد الشرنوبي الغربية
5 القطب عبدالنبي محمد أبوجوهر الغربية
6 أحمد عبدالمنعم عبدالله عثمان الفيوم
7 حسن شعبان سيد أبوبكر الفيوم
8 طارق محي الدين محمد الطواب المنوفية
9 سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة المنوفية
10 فهمي أحمد فهمي عبدالعزيز المنيا
11 علي مصطفي عبدالهادى محمد المنيا

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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