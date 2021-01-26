شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين بقوائم مسابقة رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين للإيفاد الدائم من السادة الأئمة المدرجين بقوائم إيفاد شهر رمضان ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/ 2 / 2021 م بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1
|محمد أحمد شحاته حبيب
|البحيرة
|2
|أسلام كمال محمد بدادة
|البحيرة
|3
|عبدالحميد محمد إبراهيم السنهورى
|البحيرة
|4
|رجائي أحمد محمد الشرنوبي
|الغربية
|5
|القطب عبدالنبي محمد أبوجوهر
|الغربية
|6
|أحمد عبدالمنعم عبدالله عثمان
|الفيوم
|7
|حسن شعبان سيد أبوبكر
|الفيوم
|8
|طارق محي الدين محمد الطواب
|المنوفية
|9
|سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة
|المنوفية
|10
|فهمي أحمد فهمي عبدالعزيز
|المنيا
|11
|علي مصطفي عبدالهادى محمد
|المنيا