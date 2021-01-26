شكرا لقرائتكم خبر عن حى البساتين يضبط أعمال بناء مخالف ويزيل شدات خشبية لعقارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أجهزة حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة، أعمال بناء مخالف وتم فك شدة خشبية لسقف الدور التاسع بعد الأرضي بالعقار رقم 12 شارع عبد الحميد مسلم من شارع عبد المنعم رياض وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لسقف الدور العاشر بعد الأرضي بالعقار رقم 20 شارع عباس محمود بمنطقة عزبة الورد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، وجه اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين بإيقاف أعمال تكسير داخل الجراج بالقطعة رقم 7108 المعراج السفلي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السياق تفقد رئيس حى البساتين، أعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة 5 عمارات صقر قريش وأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عمارة 15 حارة عبد السميع حامد من شارع السوق القديم وأعمال إصلاح صرف صحى ميدان صقر قريش أمام مدرسة شجرة الدر وأعمال إصلاح صرف صحى أمام عمارة 37 عمارات صقر قريش وتم الانتهاء من الإصلاح.