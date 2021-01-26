شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين بعيد الطيران المدني واليوبيل الذهبي لإنشاء الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "التحدى والنجاح" هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيارمنتصر مناع جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة ذكري عيد الطيران المدنى المصرى الواحد والتسعون، والذى يوافق 26 يناير من كل عام.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار عن خالص شكره وتقديره لمجهودات جميعالعاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وبخاصة العام الماضى من أجل رفعة وتقدم هذا المرفق الحيوى فى ظل ما شهدته صناعة النقل الجوى من صعوبات وتحديات على المستوى العالمى فى ظل جائحة كورونا، مثمناً جهود رموز قطاع الطيران المدني والعاملين به على مدى تاريخه وبخاصة الرواد الاوائل الذين كانوا مثالاً للتحدى والنجاح وتركوا بصمات مضيئة بمثابة نواة يبنى عليها الآخرين.

وفى هذا السياق قام المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى بعدد من الفعاليات المرئية والمقروءة على صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين وذلك لتخليد هذه المناسبة وغرس روح الانتماء والتعريف برموز قطاع الطيران والرواد الآوائل.

ويشهد اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 91 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 ينايرمن كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة وطار بها منفردًا من برلين، ومضى ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930،وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزيرالحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة، وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.

وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالاً بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدنى المصرى.