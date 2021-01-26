شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأهيل خزان أسوان القديم بتكلفة 76.187 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إنه يتم حالياً تنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم فى ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى، التى تم إجراؤها للخزان عام 2009 من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية بقيادة مكتب ساليزجيتر الالمانى، مع إنشاء كوبري مروري جديد بديلاً عن المرور أعلى جسم خزان أسوان.

أضاف عقب ترأسه الاجتماع الدوري للمجلس الاستشارى الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالي وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم أيضاً مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالي، واستعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالي وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل.

أشار إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لموضوعات وقرارات المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان وما تم انجازه في الموضوعات وأيضا استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة، بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه، والمساطيح الخلفية لجسم السد العالي، وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالي.

تابع انه يتم ايضا معالجة مواسير تفريغ الهواء لعدد 10 وحدات بالأنفاق لمحطة كهرباء السد العالي بتكلفة إجمالية 10.00 مليون جنيه، وكذلك عملية تطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالي، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه، لافتاً الى أن الهيئة تقوم أيضاً بتنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالي.

وتنفذ الهيئة حالياً إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة بالسد العالي غرب وشرق والخزان وأبو سمبل وتوشكي بتكلفة إجمالية 11,40 مليون جنيه، فضلا عن عملية توسيع قناة مفيض توشكي المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي، بتكلفة إجمالية 22.280 مليون جنيه، إضافة إلى عملية تعميق توسيع خور توشكي المسافة من ك (6.00) إلى ك (8.00) تجاه البحيرة، لإمرار تصرفات إضافية في حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي بتكلفة إجمالية 23.765 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام 18.54 مليون جنية وبنسبة قدرها 78 %.