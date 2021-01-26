شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: افتتاح أول مطعم لذوى الإعاقة فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القيادة السياسية والحكومة بشكل عام والمجتمع المدنى مهتمين بقضية الإعاقة، لافتة إلا أن ذلك بدأ بتمثيل ذوى الاعاقة فى إعداد الدستور ، والتمثيل النيابى من 9 أفراد، من كافة الاعاقات البصرية والحركية ، ثم صدور القانون رقم 10 لسنه 2018 واعطاء العديد من المزايا والحقوق لذوى الهمم.

وأشارت وزيرة التضامن، أن 60٪ من خدمات الاعاقة تكمن فى الوزارة ، لافتة إلى أن هناك 640 كيان مؤسسى ، تقدم الخدمات لذوى الاعاقة وأنه تم إنشاء وحدة تشغيل لذوى الإعاقة ، إلى جانب افتتاح أول مطعم لذوى الاعاقة فى شهر ابريل القادم كما سيتم عمل موقع الكترونى الأشخاص الباحثين عن الوظائف من ذوى الاعاقة ، مناشدة كافة الموسسات بحفظ الحقوق التأمينية لذوى الاعاقة لتحقيق حماية تأمينية لهم ، وان يكون كل فرد منهم رقم تأمينى .

وأضافت القباج أن المبلغ الذي يحصلون عليه من دعم كرامة بسيط، لافتة إلى أنه تم الربط الشبكة بين كافة الوزارات مثل الصحة، والقومية للتأمينات، وفتح استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.

وأكدت أن الصندوق القومى للإعاقة سيقوم بتوفير تمويل لكافة المبادرات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هناك حملة لتوفير السماعات لذوى الإعاقة فى سن مبكر.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى واحدى الشركات وذلك لتدريب وتشغيل 30 شاب وفتاة من ذوي الهمم لافته الى أن الدولة كلها فى اتجاه لدمج الاشخاص ذوى الهمم كما أن التركيز فى الفترة القادمة سيكون على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

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